Europe de l’Est et Asie centrale. Les droits humains doivent être protégés pendant la pandémie de COVID-19

Les gouvernements de différents pays d'Europe de l'Est et d'Asie centrale réagissent à la pandémie de COVID-19 par des mesures répressives et abusives, qui sont loin de respecter leurs obligations relatives aux droits humains, a déclaré Amnesty International mercredi 29 avril 2020. L'organisation a rendu public un nouveau rapport qui détaille les responsabilités des gouvernements de la région.