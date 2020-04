Le personnel du principal hôpital de la ville de Kayes crie à l’aide

Le personnel du principal hôpital de la ville de Kayes située dans l’Ouest du Mali, cri à l’aide. Malgré la présence des forces de l’ordre des manifestants se sont regroupé lundi pour dénoncer le manque de moyens et de matériels adéquat pour mener la lutte contre la pandémie de Covid-19 et surtout protéger le personnel soyant. Selon le Dr. Touré Sidi Mohammed, pédiatre et secrétaire général du syndicat des médecins de l’hôpital, le gouvernement doit venir urgemment à leur secours.