Le Monde au Féminin

Le Monde au Féminin est une émission interactive présentée par Nathalie Barge qui explore les questions d’intérêt pour les femmes et les jeunes, lors de débats avec des leaders d'opinion, experts et militants des droits humains africains, américains et européens. LMF est diffusé mardi et samedi à 19H05 TU.