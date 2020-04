Des questionnements autour des 600 cas de morts mystérieuses à Kano

Retour sur ces cas de mort mystérieux à Kano au Nigeria. On parle de plus de 600 personnes mortes ces deux dernières semaines. Alors, dans ce climat de pandémie actuelle, on a vite fait de penser au Covid19. Il n’en rien selon Adam Aboubacar, universitaire à Kano.