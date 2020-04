Afghanistan : Les femmes handicapées face à des abus systématiques

27 avr 2020 Vidéo Afghanistan : Les femmes handicapées face au harcèlement sexuel (Sous-titres via cc) – En Afghanistan, le problème des violences sexuelles ou du harcèlement sexuel est très répandu. Les femmes handicapées sont particulièrement vulnérables, face au risque de tels abus. (New York) – Les femmes et les filles afghanes en situation de handicap rencontrent une discrimination et des obstacles importants pour accéder à l’aide de l’État, aux soins médicaux et aux établissements scolaires, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. 27 avr 2020 Report “Disability Is Not Weakness”…