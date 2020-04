De chauffeur Uber à cuisinier: des Vénézuéliens se réinventent face à la pandémie

Comme beaucoup de chauffeurs, Mario Amate et son voisin Rafael Delgado ont décidé de se mettre aux fourneaux et de cuisiner vénézuélien pour alimenter les gourmands confinés. A Miami, ils cuisinent et font les livraisons ensemble.