Burundi : La campagne débute dans un contexte de répression

Déplier Le président du Burundi, Pierre Nkurunziza, assiste à un congrès extraordinaire du Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces pour la défense de la démocratie (CNDD-FDD), dans la province de Gitega, au Burundi, le 26 janvier 2020, durant lequel le candidat du parti au pouvoir aux prochaines élections présidentielles a été sélectionné. © 2020 Evrard Ngendakumana/Reuters (Nairobi) – Les autorités burundaises et les membres du parti au pouvoir ont eu recours à la peur et à la répression contre l’opposition politique et les derniers médias et groupes indépendants à l’approche…