Arabie saoudite et Égypte : un angoissant ramadan dans les “pires prisons au monde pour journalistes”

ActualitésPour la majorité des pays musulmans, le vendredi 24 avril marque le premier jour du ramadan 2020. Une période d’isolement aggravé par la pandémie du Covid-19 pour les journalistes emprisonnés en Arabie saoudite et en Egypte, deux pays qui se disputent la première place de geôlier au Proche-Orient. Reporters sans frontières appelle à leur libération, en cette période de trêve et de recueillement pour les fidèles de l’islam.Ces deux pays figurent en tête de la liste des “pires prisons du monde pour journalistes” : à eux seuls, l’Egypte et l’Arabie saoudite en détiennent près d’une soixantaine.