A Djibouti, le confinement ne prend pas et l'épidémie s'aggrave

A Djibouti, le pouvoir autoritaire du président Ismaïl Omar Guelleh peine à faire respecter le confinement et ne cache plus son inquiétude face au rythme auquel l'épidémie de Covid-19 se propage dans ce pays petit et pauvre de la Corne de l'Afrique.