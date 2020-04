Bénin. Le retrait aux individus du droit de saisir la Cour africaine est un recul dangereux pour la protection des droits humains

La décision de retirer aux individus et organisations non gouvernementales le droit de soumettre directement des plaintes à la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples marque une étape supplémentaire dans la répression grandissante des voix dissidentes au Bénin, a déclaré Amnesty International aujourd’hui.