En Afrique du Sud, le confinement est de plus en plus difficile à tenir pour les pauvres

Avec plus de 3500 cas confirmés, l'Afrique du Sud, qui compte 60 millions d’habitants, est, officiellement, le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par le covid- 19. La population est en confinement strict depuis le 27 mars, afin de tenter d’empêcher la propagation du virus. Pour des millions de Sud-Africains qui gagnaient leur vie au jour, sans possibilité de faire des économies, ce confinement est de plus en plus difficile à tenir. Des mesures de soutien économique et...