L’impact que le coronavirus pourrait avoir sur la crise climatique

Les images satellitaires illustrant la diminution spectaculaire de la pollution dans les régions du monde les plus frappées par la pandémie de coronavirus ont été largement diffusées sur les médias sociaux, donnant une tournure encourageante à une histoire par ailleurs bien sombre. Mais elles nous rappellent aussi de manière explicite la crise climatique qui se poursuivra lorsque la pandémie sera terminée. Lorsque les confinements seront levés et que la vie reprendra comme avant, ce sera également le cas de la pollution qui plombe nos cieux, et avec elle, des gaz à effet de serre qui causent le…