Projet de loi anti "fake news" en Algérie : comment museler un peu plus la liberté de la presse

ActualitésAlors que l’Algérie est touchée de plein fouet par l’épidémie de Covid-19, des députés algériens ont adopté un projet de réforme du code pénal "criminalisant" la diffusion de fausses informations qui portent "atteinte à l'ordre public et à la sûreté de l'Etat". Reporters sans frontières (RSF) dénonce un projet de loi flou et liberticide qui vise à museler la liberté de la presse. En une matinée, et dans un hémicycle presque vide en raison de l'épidémie de Covid-19, les députés ont débattu et voté ce mercredi 22 avril 2020 un projet de loi criminalisant la…