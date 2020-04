COVID-19: 9 millions de déplacés sous la menace d'une crise alimentaire au Sahel

Des millions de personnes vulnérables en Afrique de l'Ouest et du Centre font face à de nouveaux risques dus aux effets combinés du conflit et de la pandémie du nouveau coronavirus selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. L’organisation craint une grave crise humanitaire dans cette région du Sahel, impliquant plus de neuf millions de personnes déplacées