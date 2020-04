Ramadan: le Conseil islamique du Niger appelle les musulmans à prier chez eux

Au Niger, un peu plus d'un mois après le premier cas confirme, le pays a franchi la barre des 600 personnes atteintes du COVID19 avec 20 décès. Des lors les questions de la pertinence et de l’efficacité des mesures prises par les autorités se posent. Récemment ces manifestations de protestation contre le couvre-feu nocturne et la fermeture des mosquées ont eu lieu dans le pays et beaucoup d'observateurs craignent que la tension monte davantage avec le mois de ramadan qui...