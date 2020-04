Libye. Des discriminations historiques menacent le droit à la santé de minorités dans le sud du pays dans le contexte de la pandémie de COVID-19

Les autorités libyennes et les milices qui contrôlent les villes et localités dans le sud du pays, ainsi que les donateurs internationaux, doivent tenir compte des populations les plus marginalisées dans les plans d’urgence mis en place en matière de santé publique pour lutter contre la propagation du COVID-19, a déclaré Amnesty International le 20 avril.