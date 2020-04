Russie. Le prisonnier d’opinion Konstantin Kotov restera derrière les barreaux

En réaction à la décision rendue le 20 avril 2020 par le tribunal municipal de Moscou, qui a confirmé la culpabilité du défenseur des droits humains Konstantin Kotov et l’a condamné à passer un an et demi dans une colonie pénitentiaire, Natalia Zviagina, directrice d’Amnesty International Russie, a déclaré :