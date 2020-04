Les enfants migrants en Grèce dépendent de nous

Aidez-nous à atteindre 10 000 partages sur Facebook ce mois-ci */ */ Partagez nos graphiques ! */ Partagez la campagne pour augmenter votre impact ! TWITTER FACEBOOK WHATSAPP EMAIL Lectures complémentaires : >> Communiqué de Presse du 14 avril 2020 – Grèce : Remettre en liberté les enfants migrants non accompagnés >> European Court Condemns Greece’s Migrant Kid Lockups >> Greece in Denial About Police Detention of Lone Kids >> Asylum-Seeking Kids Locked Up in Greece >> Police Cells Are No Place for Migrant Kids >> Letter to…