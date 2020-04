Pourquoi la conférence virtuelle de RSF n’a pas été diffusée

ActualitésLa conférence en ligne organisée par Reporters sans frontières (RSF) à l’occasion de la parution de l’édition 2020 du Classement mondial de la liberté de la presse, intitulée “Journalism in crisis: the decisive decade”, a rencontré des problèmes techniques graves qui ont altéré son déroulement et empêché sa diffusion.