"Le coronavirus a tout changé" pour les lutteurs sénégalais

Au Sénégal, les lutteurs traditionnels s’entrainent désormais à huis clos, à cause des restrictions liées au nouveau coronavirus. Parmi eux, la star montante de la lutte sénégalaise avec frappe, Moussa Diop, surnommé "Sérigne Ndiaye 2". Entre la salle de gym, les terrains vagues et le toit de sa maison, ce lutteur répète ses gammes et espère retrouver les arènes très bientôt.