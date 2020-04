Hong Kong : Répression sur fond de Covid-19

Déplier L’entrepreneur et magnat des médias Jimmy Lai (vêtu d’une veste bleue), fondateur du journal Apple Daily et connu pour son soutien au mouvement prodémocratie à Hong Kong, est escortée par des policiers l’ayant arrêté à son domicile, le 18 avril 2020. © 2020 AP Photo/Vincent Yu (New York, le 20 avril 2020) - Les récentes mesures prises par les autorités chinoises et locales à Hong Kong contre le mouvement prodémocratie de cette ville, au milieu de la crise du Covid-19, reflètent une intensification des efforts de Pékin pour y contrôler directement le mode de gouvernance, a déclaré…