Coronavirus: les Etats-Unis franchissent la barre des 40.000 morts

Les Etats-Unis ont franchi dimanche la barre des 40.000 morts du nouveau coronavirus, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, et dénombrent désormais près de 17.000 décès de plus que l'Italie, deuxième pays le plus endeuillé au monde.