Les restrictions liées au Covid-19 font baisser les revenues des petits commerces sénégalais

Au Sénégal, les restrictions imposées par le gouvernement à cause du coronavirus ont fait baisser les revenues des petits commerces qui ont du mal à subvenir à leurs besoins quotidiens. Pour leur venir en aide, le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures dont la distribution de vivres. Joint via skype par Yacouba Ouédraogo, Mamadou Diagna Ndiaye, conseiller économique du président Macky Sall revient sur ces mesures et les impacts...