Législatives maliennes: quelques incidents au centre et au nord

Au Mali, le second tour des législatives s'est déroulé avec quelques incidents au centre et au nord. Dans la capitale le scrutin a été marqué par une faible affluence. Cela à cause de la maladie à coronavirus. Dans la localité de Ouro-Mody région de Mopti, le président d'un bureau de vote a été enlevé par des hommes armés, alors qu'à Gao dans la localité de Gossi une partie du matériel...