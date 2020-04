Des services de santé décimés par la guerre : le Covid-19 au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

Quelles sont vos principales préoccupations concernant la propagation du coronavirus au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ? Déplier Un membre de la Défense civile syrienne, un groupe également connu sous le nom de Casques blancs, pulvérise un produit désinfectant devant la porte d'un hôpital à Idlib, en Syrie, le 22 mars 2020. © 2020 Anas Alkharboutli/picture-alliance/dpa/AP Images La première source d’inquiétude concerne les pays en conflit, notamment le Yémen, la Syrie et la Libye, ainsi que la bande de Gaza, densément peuplée et sous occupation israélienne. Parmi les autres populations…