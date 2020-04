Nicaragua. Le gouvernement accroît le risque de propagation du COVID-19 dans un pays déjà laminé par deux années de crise

Alors que la planète se trouve confrontée à un défi historique, le gouvernement du président Daniel Ortega ne tient manifestement aucun compte des recommandations des organismes internationaux de défense des droits humains relatives à la pandémie de COVID-19, mettant ainsi en péril la santé et la vie de milliers de personnes au Nicaragua, a déclaré Amnesty International le 15 avril. Cette crise sanitaire s’ajoute à la grave crise des droits humains qui frappe le pays depuis deux ans, avec un bilan de 328 morts, de quelque 2 000 blessés et de plus de 100 000 personnes contraintes de fuir le pays.