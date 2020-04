Solidarité citoyenne autour de la riposte contre la pandémie du coronavirus

De la solidarité citoyenne autour de la riposte contre la pandémie du coronavirus au Togo. Pendant que les uns sensibilisent sur les gestes barrières et invitent la population à se conformer aux instructions officielles pour limiter la propagation du virus, d’autres mettent à la disposition des populations et des centres de santé des masques et des désinfectants. Kayi Lawson, notre correspondante sur place, a suivi un don dans un centre de santé dans...