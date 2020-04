Le président tchadien annonce des mesures d’accompagnement contre le coronavirus

Le président tchadien Idriss Deby Itno a annoncé plusieurs mesures d’accompagnement pour la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus. Entre autres mesures, la prise en charge par l’Etat des factures de la consommation d’eau pour six mois et de l’électricité pour trois mois à compter d’avril 2020 ainsi que la création d’un fonds national de solidarité et de soutien aux populations vulnérables.