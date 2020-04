Covid-19 en RD Congo : risque de catastrophe dans les prisons

Déplier L’entrée principale de Makala, la prison centrale de Kinshasa, en RD Congo. © 2020 John Bompengo/Radio Okapi (Kinshasa) – Les prisons surpeuplées et insalubres de la République démocratique du Congo présentent un grave risque de propagation de l’épidémie de Covid-19, menaçant la santé et la vie des détenus, des gardiens et de la population en général, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Depuis le 21 mars 2020, les magistrats ont remis en liberté un peu plus de 2,000 personnes en détention provisoire ou détenues pour des infractions mineures, afin de réduire la population carcérale…