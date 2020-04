Analyse trimestrielle Brésil. Comment le président Bolsonaro tente méthodiquement de réduire la presse critique au silence

ActualitésReporters sans frontières (RSF) dévoile le premier volet d’une série de publications trimestrielles consacrée à la liberté de la presse au Brésil en 2020, et décrypte la stratégie mise en place par le président Bolsonaro pour décrédibiliser et vulnérabiliser les journalistes et les médias qu’il juge dérangeants.Insulter, dénigrer, stigmatiser et humilier les journalistes dès qu’une information contraire à ses intérêts ou à ceux de son administration est rendue publique : voici la méthode mise en place par