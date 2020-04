Guinée : Un barrage provoque des déplacements aux effets dévastateurs

Déplier La construction du barrage de Souapiti en Guinée se poursuit en mars 2020. Le barrage, qui, selon le gouvernement guinéen, commencera à produire de l’électricité en septembre 2020, provoque le déplacement de 16 000 personnes de leurs foyers et de leurs terres. © 2020 Cellou Binani (Nairobi) – Le gouvernement guinéen a omis de fournir des terres agricoles, une compensation adéquate et d’autres formes de soutien suffisantes aux personnes déplacées par le barrage hydroélectrique de Souapiti, ce qui a dévasté les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire de milliers de personnes,…