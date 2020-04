Le G20 suspend la dette des pays les plus pauvres

Le G20 a approuvé hier la suspension immédiate et pour une durée d'un an du service de la dette des pays les plus pauvres fragilisés par la crise provoquée par la pandémie du coronavirus. Les ministres des Finances et les banquiers centraux du G20 l’ont annoncé dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion virtuelle