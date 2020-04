L’Indonésie profite du Covid-19 pour faire taire toute critique en ligne contre le pouvoir exécutif

ActualitésLa police indonésienne a récemment émis un ordre qui interdit à la fois toute désinformation liée à la crise du coronavirus et toute information jugée critique envers le président et le gouvernement. Reporters sans frontière (RSF) dénonce un dangereux mélange des genres et appelle les policiers de l'archipel à laisser les journalistes travailler librement. Les journalistes risquent un an et demi de prison s’ils critiquent le pouvoir exécutif.