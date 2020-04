Zimbabwe : L’eau insalubre aggrave les risques liés au Covid-19

15 avr 2020 Vidéo Zimbabwe : Crise de l'eau dans le contexte du Covid-19 (Vidéo, sous-titres via cc) - Au Zimbabwe, les habitants de la capitale, Harare, sont confrontés à une crise de l’eau comme ailleurs dans le pays. Dans le contexte du Covid-19, il est particulièrement urgent de prendre des mesures pour résoudre ou au moins atténuer cette crise, afin de protéger les habitants. (Johannesburg, le 15 avril 2020) – Le gouvernement du Zimbabwe devrait inclure d’urgence la fourniture d’un accès continu et bon marché à de l’eau salubre et en quantité suffisante pour toute la population…