Economie avec Eric Manirakiza: criquets et pétrole

Comme chaque mardi, nous retrouvons la chronique de l’économie, et avec Éric Manirakiza nous parlons ce soir de cette crise alimentaire qui frappe plus d’un million d’Ethiopiens à cause des criquets pèlerins. Nous évoquons également avec Éric le consensus des producteurs de l'OPEP sur les baisses de production à partir de mai prochain.