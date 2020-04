Confinement: les églises se rapprochent des fidèles via internet

Les pasteurs et prêtres des Etats Unis sont mobilisés, la plupart devant leur écran d'ordinateur, pour rassembler les fidèles en cette période incertaine due à la propagation du coronavirus dans le monde. Jointe par Nathalie Barge, le pasteur Babeth Ebeka de JFA Ministry, apporte un regard positif sur le confinement forcé lors de la plus grande fête des chrétiens, Pâques. Son constat: une forte progression de la foi et des contributions.