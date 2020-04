Pâques célébré à la maison pour respecter le confinement

La plupart des temples et églises étaient déserts aux Etats-Unis le weekend de Pâques célébré à la maison pour respecter le confinement. Les pasteurs et prêtres du pays étaient mobilisés, plus que jamais, la plupart devant leur écran d'ordinateur, pour rassembler les fidèles en cette période incertaine due à la propagation du coronavirus dans le monde. Nathalie Barge a joint le pasteur Babeth Ebeka du...