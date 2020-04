Le coronavirus exacerbe les inégalités socioéconomiques aux États-Unis

Selon les centres de contre et de prévention des maladies, plus d'un demi-million d'Américains ont été déclarés positifs au COVID-19. Certains disent que la vie ne sera plus jamais la même - même pour ceux qui ne contracteront pas la maladie. Dans le reportage qui suit, Carolyn Presutti de la VOA nous montre comment les États-Unis se retrouvent avec deux types différents de populations.