Myanmar. Il faut libérer les militant·e·s et les défenseur·e·s des droits humains incarcérés

Depuis leur arrivée au pouvoir au Myanmar il y a de cela quatre ans, Aung San Suu Kyi et son gouvernement supervisent les manœuvres de harcèlement et d’intimidation, les arrestations, les poursuites judiciaires et les placements en détention dont font systématiquement l’objet les militant·e·s et les défenseur·e·s des droits humains, a écrit Amnesty International dans un rapport publié ce lundi 13 avril.