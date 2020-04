Grèce : Remettre en liberté les enfants migrants non accompagnés

Déplier Un enfant vivant dans un camp informel pour migrants et réfugiés en Grèce, près de la frontière avec la Macédoine, avait placé ses mains sur la clôture et regardé les policiers grecs se trouvant de l’autre côté, dans cette photo prise en 2016. © 2016 Reuters/Marko Djurica (Athènes) – Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis devrait faire libérer les centaines d’enfants migrants non accompagnés qui sont détenus dans des cellules de postes de police et des centres de détention insalubres en Grèce, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Libérés de leurs conditions de détention abusives,…