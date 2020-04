Au Kirghizistan, le confinement expose de nombreuses femmes au risque de violences domestiques

Déplier La violence domestique ou conjugale est un grave problème, d’autant plus que de nombreuses femmes sont isolées et souffrent en silence. Illustration de Tatiana Zelenskaya. © Open Line NGO Dans le cadre de l'actuel état d'urgence au Kirghizistan, qui comprend un « couvre-feu » nocturne de 20 heures à 7 heures, il est devenu beaucoup plus difficile pour les femmes d'échapper à la violence domestique. De nombreuses femmes craignent d'appeler la police ou les centres d'aide, explique Tolkun Tulekova, directrice par intérim de l'Association…