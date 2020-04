Lois liberticides, poursuites judiciaires, attaques… L’Europe ne parvient pas à protéger ses journalistes des abus de la crise du Covid-19

ActualitésAlors qu’ils contribuent à la lutte contre le coronavirus, les journalistes d’Europe centrale et des Balkans subissent eux aussi les attaques des gouvernements et de ceux qu’ils critiquent. Reporters sans frontières (RSF) appelle les institutions nationales et européennes à protéger leurs médias à l’heure où ceux-ci remplissent leur mission d’information dans des conditions à risques.