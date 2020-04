Coronavirus: l'hécatombe continue chez les Américains, les forces armées touchées

Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 466.396 cas de contaminations, plus de 16.703 décès et 26.522 guérisons. La Banque Centrale a annoncé 2.300 milliards de dollars de nouveaux prêts pour soutenir l'économie fortement touchée par la pandémie de coronavirus.