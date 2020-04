Coronavirus: célébration du Vendredi Saint dans une Jérusalem confinée

Coronavirus: célébration du Vendredi Saint dans une Jérusalem confinée

Dans le quartier chrétien de la Vieille ville de Jérusalem, l'église du Saint-Sépulcre où, selon la tradition, le corps du Christ mort sur la croix a été placé au tombeau, est fermée au public pour Pâques, pour la première fois en plus d'un siècle et la Via Dolorosa est déserte.