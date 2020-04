Coronavirus: Natu Camara ne sort jamais sans masque et gants à New York

New York est l'épicentre de la pandémie de coronavirus aux Etats-Unis. Comme de nombreux artistes, la chanteuse guinéenne Natu Camara ne plus jouer en public à cause du confinement. L'annulation des tournées et concerts porte un gros coup aux groupes de musique. Elle confie à Nathalie Barge comment elle s'organise en ces temps difficiles.