En Afrique du Sud, le Covid-19 crée un déclic chez les séropositifs

Le Covid-19 est à la une de l’actualité mondiale depuis plusieurs mois et pour plusieurs pays, certains enjeux de santé publique deviennent plus compliqués à gérer. L'Afrique du Sud compte le plus grand nombre de malades du sida au monde. Alors, en pleine pandémie de coronavirus, le mot d'ordre des médecins du pays est clair : dépistage systématique des séropositifs et traitement obligatoire des malades