Soudan : un an après la chute d’Omar el-Béchir, la liberté de la presse toujours en transition

ActualitésSi la chasse aux journalistes et aux publications critiques de l’ancien régime soudanais est officiellement terminée depuis l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement dirigé par un civil, le paysage médiatique reste ravagé par trois décennies de censure et d’exactions contre les journalistes et les changements attendus tardent à se concrétiser. Reporters sans frontières (RSF) exhorte les autorités intérimaires à prendre les mesures nécessaires pour que la liberté de la presse puisse devenir une réalité dans le pays. “Les journalistes ne seront plus jamais réprimés ou arrêtés.” La