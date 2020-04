Guinée : Un référendum entaché de violences

Déplier Des policiers arrêtent un homme lors d'une manifestation contre le projet de nouvelle constitution à Conakry, en Guinée, le 14 novembre 2019. © 2019 Cellou Binani/AFP via Getty Images (Nairobi) – En Guinée, les forces de sécurité ont réprimé dans la violence des partisans de l’opposition avant et pendant la tenue, le 22 mars 2020, du référendum constitutionnel et des élections législatives, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Les forces de sécurité ont tué au moins huit personnes,…