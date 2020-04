Coronavirus : les mesures prises par les Etats ne doivent pas permettre la surveillance des journalistes et de leurs sources

ActualitésEn réponse à l’épidémie de Covid-19, de nombreux Etats ont introduit des mesures visant à utiliser les données de géolocalisation des téléphones portables pour traquer les patients contaminés et contenir l’épidémie de coronavirus. Pour Reporters sans frontières (RSF), ces mesures doivent être proportionnées, transparentes et limitées dans le temps afin de ne pas permettre la surveillance des journalistes ni menacer la protection des sources.Depuis le début de l’épidémie du Covid-19, des États, autoritaires comme la Chine et la Russie, démocratiques comme Israël, la Bulgarie, l’Afrique…