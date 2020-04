Le calvaire des déplacés en pleine lutte contre le Covid-19

Le Burkina Faso est le pays le plus touché à ce stade par la pandémie de coronavirus en Afrique de l'Ouest. Outre l'urgence sanitaire, le pays est confronté, comme ses voisins le Mali et le Niger, à des attaques djihadistes qui ont déplacé des centaines de milliers de personnes. Plusieurs organisations humanitaires sont d'avis que le Covid-19 est un défi de plus pour les réfugiés et déplacés.